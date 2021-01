Terni, operazione rinviata. Anziano muore e il figlio denuncia: "Mio padre si poteva salvare"

06 gennaio 2021 a

a

a

Chiede giustizia Marco Luongo, figlio del pensionato di 82 anni, morto in casa, a Terni, dopo il rinvio dell'operazione al cuore a cui doveva essere sottoposto. "Mio padre Mario - racconta - avrebbe potuto essere salvato. Lui stesso era certo che, una volta operato, sarebbe ritornato alla sua vita di sempre". L'associazione Codici, intanto, ha presentato una querela contro l'azienda ospedaliera Santa Maria per conto dei familiari dell'anziano. Del caso si sta occupando anche il Tribunale del diritti del malato di Terni. L'associazione sollecita chiarezza sul fatto che l'intervento chirurgico sarebbe stato rinviato a causa dell'assenza dell'anestesista per l'emergenza Covid. Intanto anche l'azienda ospedaliera di Terni è pronta a chiarire tutta la vicenda nelle sedi opportune.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.