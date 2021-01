Preci con la neve e senza corrente elettrica. Il sindaco Massimo Messi: "Al freddo per ore le famiglie terremotate nelle Sae"

05 gennaio 2021 a

"A Preci la situazione è disastrosa": a parlare è il sindaco Massimo Messi che per tutta la giornata di martedì ha girato per l'intero territorio comunale nonostante le difficoltà legate alla neve. "Dalla mattina abbiamo avuto problemi con la corrente elettrica - spiega il primo cittadino - le famiglie terremotate che vivono nelle Sae si sono ritrovate per ore al freddo e senza luce. Loro non hanno un camino da poter accendere che le riscaldi, i disagi sono stati enormi". Non solo. A restare al buio (e al freddo) anche le famiglie che vivono nelle frazioni. In particolare Montebufo, Casali Montebufo e Collazzoni dove il problema si è protratto sino alla tarda serata tanto che il sindaco ha dovuto chiedere aiuto ai carabinieri per un sopralluogo.

