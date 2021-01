Covid, ristori per 13 milioni dal governo ai Comuni dell'Umbria. Solo Perugia ne aveva chiesti di più

06 gennaio 2021 a

Poco più di tredici milioni di ristori per i 92 Comuni dell’Umbria. Di questi, più di 4 milioni e 700 mila euro arrivano dai cosiddetti ristori minori ossia quelli previsti per gli enti locali in ragione delle mancate entrate derivanti dai provvedimenti restrittivi anti-Covid a sostegno della economia e perciò di famiglie e imprese. Gli elenchi delle risorse, in acconto e saldo, assegnati alle amministrazioni da parte del Governo sono state pubblicati nei giorni scorsi.

A questi soldi si devono aggiungere quelli previsti nel “Fondone”, pure questi suddivisi in acconto e saldo, che tiene conto della maggiore spesa per il trasporto scolastico e di quella per il sociale, più la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica. Si parla, per i Comuni umbri, di quasi otto milioni e mezzo di euro. Da solo, il Comune di Perugia ha calcolato perdite vicine ai 14 milioni.

I ristori minori spesso rappresentano una boccata d’ossigeno per le amministrazioni messe ko dal virus ma di certo le risorse non sono sufficienti se si considera che sono quelle che vanno a compensare le minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno, il minor gettito derivante dalla proroga dell’esonero del pagamento della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap-Cosap) e, infine, gli effetti sui bilanci locali connessi ad alcune esenzioni sull’imposta municipale sugli immobili destinati ai settori del turismo e dello spettacolo.

Tra i Comuni cui sono stati destinati fondi più significativi, a fronte di perdite più consistenti rilevate soprattutto sul comparto turismo, ci sono Assisi (1.032.779), Perugia (1.009.516), Terni (313.020), Orvieto (256.349), Spoleto (263.251) e Todi (153.533). Per quanto riguarda, invece, il Fondone, a Perugia è stato destinato 1.188.341 euro, a Terni 396.165 euro, a Foligno 491.451, a Todi 534.611, a Spoleto oltre un milione e mezzo di euro, Gubbio 312.416 euro.

Un contributo aggiuntivo di 66.395 mila euro è stato previsto per il comune di Giove per i disagi subito nei 24 giorni d’isolamento in zona rossa trascorsi dai cittadini, dal 10 aprile al 3 maggio scorsi, nella fase più acuta della prima ondata della pandemia. In questo caso si attinge da un finanziamento nazionale di 22 milioni che è stato suddiviso in 80 Comuni di tutta Italia. Al momento, invece, non è stato preso in considerazione il Comune di Gualdo Cattaneo per la piccola frazione di Pozzo che lo scorso marzo aveva fatto rilevare qualche criticità facendo scattare un provvedimento di isolamento per circa quattrocento persone

