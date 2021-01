Perugia-Bettolle, doppio incidente sul raccordo: sei persone ferite

05 gennaio 2021 a

Doppio incidente sul raccordo Perugia-Bettolle all’altezza di Tuoro sul Trasimeno. Coinvolte sei auto. Il bilancio è di tre feriti lievi. Una squadra dei vigili del fuoco della centrale di Perugia è intervenuta in direzione Arezzo. Due gli incidenti: il primo ha visto coinvolta una sola vettura che ha sbandato per il fondo scivoloso e ha provocato due feriti lievi. Il secondo incidente, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, è avvenuto a causa della coda che si è formata. In questo caso è rimasta ferita un’altra persona. Tutti e tre sono stati trasportati al pronto soccorso di Perugia in codice verde da due ambulanze fatte arrivare da Castiglione del Lago e l’altra dal 118 del capoluogo.

