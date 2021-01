Neve in Umbria, imbiancate tutte le strade della Valnerina. La Provincia: "Massima prudenza"

05 gennaio 2021 a

a

a

Neve anche sull'Umbria. In Valnerina nevica dalla mattina di oggi, 5 gennio, investendo particolarmente i passi più alti, soprattutto nelle zone di Monteleone di Spoleto, Cascia, Norcia e ovviamente Castelluccio. “Come dal piano neve della Provincia di Perugia le unità operative previste, comprese le imprese esterne, sono state tutte attivate con mezzi spazzaneve. Non si registrano situazioni di particolare criticità, ma si raccomandano prudenza ed uso di catene”. A fare il punto è stato il servizio Gestione Viabilità della Provincia, diretto dall’ingegner Andrea Rapicetta. Neve abbondante a Gavelli, sulla provinciale 471 di Sant’Anatolia di Narco, sul valico Civita di Cascia e sulla 477 di Castelluccio su tutti e tre i tratti. Neve anche sulla provinciale 476 che collega Norcia con Preci, all’altezza del secondo tratto al valico di Forchetta Ancarano. Il consigliere provinciale con delega alla viabilità Gino Emili ha commentato che “come sempre la Provincia sarà in grado di fronteggiare questa situazione grazie all’esperienza del personale impegnato”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.