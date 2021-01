Covid in Umbria, 234 nuovi contagi e quattro morti. Crescono gli attualmente positivi: sono 3.933

AleAnt 05 gennaio 2021 a

Sono 234 i nuovi positivi in Umbria nel bollettino del 5 gennaio. Erano 54 il giorno prima. Quattro i morti (640 in tutto) e 175 i guariti nell'ultimo giorno monitorato. Il tasso di positività sui tamponi effettuati (+4249) scende al 5,8%. Era al 9,9% il giorno precedente. Invariati i ricoveri (318), calano di una unità (43) le terapie intensive. In aumento la curva degli attualmente positivi: siamo a +55 in un giorno, con quota 3933 in totale. I soggetti in isolamento sono 2.329, 96 in meno rispetto al giorno precedente. I casi totali dall'inizio della pandemia sono 29.728 nel cuore verde. La seconda ondata ha impattato per sei volte - come numero dei contagi - rispetto alla prima.

