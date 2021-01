Terni, è morto a 50 anni il musicista Marco Collazzoni. Ucciso da un male incurabile

05 gennaio 2021 a

Terni in lutto per la morte di Marco Collazzoni, il musicista di 50 anni stroncato da un male incurabile lunedì 4 gennaio. Ha lottato a lungo contro la malattia, ma alla fine ha dovuto arrendersi. Figlio di un pittore e di una ceramista, il maestro Collazzoni è stato un punto di riferimento per la musica jazz a livello nazionale e non soltanto. Basti pensare ai grandi artisti con cui ha collaborato incidendo 21 cd. Anche il fratello Luca è un noto e apprezzato musicista. Marco è stato esecutore, ma anche arrangiatore, compositore e costruttore di preziosi strumenti musicali. Il sax è stato il suo compagno di vita che gli è stato a fianco sino all’ultimo. Cordoglio per la scomparsa del professor Collazzoni anche da parte della dirigente scolastica del liceo artistico “Orneore Metelli”. “La sua luce - ha detto la professoressa Roberta Bambini - continuerà a illuminare per sempre la nostra scuola”.

