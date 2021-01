Perugia, doppio incidente: ciclista investito davanti all'ospedale. Auto si schianta contro un cinghiale

05 gennaio 2021 a

a

a

Doppio incidente nelle stesse ore a Perugia. Un ciclista è stato investito e portato in ospedale nel pomeriggio di lunedì 4 gennaio sulla rotonda davanti all’ospedale Santa Maria della Misericordia. Non risulta in gravi condizioni, fanno sapere dal comando della polizia locale. Gli agenti intervenuti sul posto hanno ricostruito la dinamica del sinistro. Altro incidente in zona Gesenu: una automobile si è schiantata contro un cinghiale che attraversava la strada. Nessun ferito in questo caso. Ma l'auto risulta danneggiata. Sono intervenuti anche in questo caso i vigili urbani. Attraversamenti di cinghiali sono stati segnalati anche sulla strada verso San Marco. Problemi al traffico ieri mattina sul raccordo: segnalate code per un incidente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.