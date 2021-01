Che Dio ci aiuti 6, l'abbraccio di Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi con la Basilica di San Francesco sullo sfondo

05 gennaio 2021 a

La fiction Che Dio ci aiuti, in onda con i nuovi episodi della sesta stagione da giovedì 7 gennaio in prima serata su Rai1, dà una mano ad Assisi. Al contrario della quinta stagione quando la città, pur sede delle riprese, non si era mai vista, la sesta stagione porterà la bellezza di Assisi in prima serata. Con la speranza che rilanci il turismo quando ripartirà. Le riprese si sono svolte in piazza Chiesa Nuova, via Arco dei Priori a San Rufino, via Santa Maria delle Rose, via Jorgensen, piazza del Comune, corso Mazzini, piazza San Francesco, Santa Margherita, da via Frate Elia al vicolo Sant’Andrea; altri ciak sono stati registrati a Santa Maria degli Angeli e all’interno dell’hotel Subasio.

A location nascoste si aggiungono dunque scorci celebri: basti solo pensare che una delle foto diffuse vede Francesca Chillemi ed Elena Sofia Ricci abbracciarsi sulla terrazza dell’hotel Subasio con lo sfondo della Basilica di San Francesco.

