Covid in Umbria, la Regione decide di rinviare la riapertura delle scuole: pronta l'ordinanza

Alessandro Antonini 05 gennaio 2021

La Regione Umbria ha deciso di rinviare la riapertura delle scuole. E’ già pronta l’ordinanza, nel caso in cui il governo resti fermo sulla decisione di far tornare in classe al 50% gli studenti delle superiori il 7 gennaio. Scatterà la dad. La governatrice, Donatella Tesei, è pronta a firmare: attende l’esito del consiglio dei ministri. E il confronto tra la direzione regionale Sanità e il mondo della scuola. Ma la decisione è stata presa: è maturata ieri dopo l’ultimo vertice in prefettura, dove anche i sindaci e l’Anci hanno espresso perplessità sul rientro in classe giovedì. Dirimente la posizione della direzione regionale Sanità. Il direttore, Claudio Dario, ha detto che riaprire in questo momento rappresenta “un rischio per la ripresa dei contagi”. Stessa linea dell’assessorato alla Salute.

