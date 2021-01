Covid, è morta Cadorina Lispi: era la nonnina di Gualdo Tadino con i suoi 104 anni

05 gennaio 2021 a

Il Covid si è portato via anche la nonnina di Gualdo Tadino. Cadorina Lispi, che con i suoi 104 anni era la più anziana della città, è morta nella notte tra domenica e lunedì. Lunedì 4 gennaio si è svolto il funerale. A dare conferma della notizia il sindaco, Massimiliano Presciutti. “Purtroppo - ha dichiarato - non si tratta dell’unico decesso che abbiamo dovuto registrare causa Covid. Anche un altro nostro concittadino ci ha lasciati a causa del Coronavirus”. La signora Cadorina era una delle ospiti dell’Easp Armando Baldassini contagiata nei giorni scorsi. Proprio all’interno della casa di riposo aveva festeggiato il compleanno lo scorso 7 maggio. Cadorina era nata in Lussemburgo, dove è stata per alcuni anni, prima di tornare in Italia. Dove è vissuta. Cadorina deve il suo nome al posto dove il padre, nella Grande Guerra, era soldato: il Cadore.

