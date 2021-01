Terni, operazione rinviata per l'emergenza Covid. Paziente muore in casa

04 gennaio 2021 a

a

a

A Terni un uomo di 82 anni cardiopatico è morto in casa dopo tre ricoveri in ospedale e un intervento chirurgico al cuore che è stato rinviato per l’assenza dell’anestesista dovuta all’emergenza Covid. Ora l’associazione Codici ha querelato il Santa Maria per conto dei figli di Mario Luongo. Secondo l’avvocato Massimo Longarini l’emergenza Coronavirus non può giustificare il rinvio di un’operazione così urgente e importante e peraltro già programmata. Ma l’azienda ospedaliera difende il suo operato: “Visto che è stata presentata una querela chiariremo tutta la vicenda nelle sedi opportune”. L'anziano paziente ternano è deceduto il 21 novembre scorso mentre la querela è stata presentata nel corso degli ultimi giorni del 2020.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.