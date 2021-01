Foligno, il primo vaccinato è Giacomo Della Vedova, medico di medicina generale

05 gennaio 2021 a

Al via la campagna di vaccinazione anti Covid anche all'ospedale San Giovanni Battista di Foligno. Lunedì 4 gennaio 2021 sono state somministrate le prime dosi agli operatori sanitari della medicina territoriale. I vaccini sono stati somministrati dalle 8 alle 12. Il primo operatore sanitario ad essere vaccinato per quanto riguarda la zona di Foligno è il medico di medicina generale Giacomo Della Vedova. Le prime 1170 dosi di vaccino anti Covid 19 prodotte da BioNtech Pfizer sono arrivate lo scorso 30 dicembre all’ospedale San Giovanni Battista di Foligno. Il magazzino farmaceutico dell’ospedale è stato individuato dalla Regione Umbria e dalla Direzione strategica aziendale come hub per lo stoccaggio delle dosi che verranno distribuite ai team vaccinali per sottoporre a vaccinazione il personale Usl 2 di Foligno, Spoleto, Cascia e Norcia.

