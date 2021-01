Foligno, guida bici e scooter rubati: denunciato a 19 anni

05 gennaio 2021 a

Colto in flagranza di reato due volte a bordo di due mezzi rubati. Per lui scattano le denunce a piede libero per riciclaggio e furto. A finire nei guai un giovane folignate di nazionalità italiana che nel giro di nemmeno una settimana è stato fermato dagli uomini della polizia municipale di Foligno per ben due volte. In entrambi i casi è risultato che i mezzi di cui era alla guida, la prima volta uno scooter e la seconda una bicicletta, erano rubati. La prima volta il fatto è accaduto nei giorni appena precedenti alla vigilia di Natale. Il giovane, di 19 anni, è stato fermato dagli agenti della municipale mentre era a bordo di uno scooter che stava guidando contromano in via Chiavellati. Una volta fermato il ragazzo, che non aveva con sé nemmeno la patente di guida, ha dichiarato che il mezzo gli sarebbe stato prestato da un amico. Per questo primo episodio il 19enne è stato quindi denunciato per riciclaggio. Una vicenda a cui è seguita quella accaduta nemmeno una settimana dopo, quando il folignate è stato beccato alla guida di una bici rubata. Da qui la denuncia per furto.

