Umbria Covid, negli ospedali mancano 330 medici e 59 primari: la denuncia del Cimo

05 gennaio 2021

“In Umbria mancano 330 dirigenti medici, di questi 59 sono primari. Una situazione di assoluta emergenza che si protrae ormai da dieci anni ma a cui, ora, va data immediata risposta”: a parlare è Cristina Cenci, vicepresidente regionale del Cimo, il sindacato dei medici. Emblematico il caso dell’Azienda ospedaliera di Perugia dove il Covid ha ancora di più evidenziato le problematiche relative alla carenza di personale. “Basti pensare al servizio di emergenza urgenza - spiega Cenci - che oltre a farsi carico delle attività di sala operatoria per gli interventi oncologici di alta priorità non rinviabili, di consulenze urgenti non Covid di pronto soccorso e dei reparti di medicina, svolge regolare servizio presso le unità di terapia intensiva che si sono inevitabilmente venute a duplicare per il virus. Ma questo significa lavorare in straordinario ben oltre le proprie ore dovute, senza tener conto delle precarie condizioni fisiche e psiche di professionisti già molto provati dalla seconda ondata della pandemia”. La situazione è complicata ovunque. “A Foligno i 24 posti letto Covid sono stati gestiti in aggiunta ai 36 di degenza ordinaria dallo stesso organico della medicina - evidenzia ancora la dottoressa Cenci - Ancora a Foligno, tre pneumologi, insieme al primario, gestiscono l’ordinario Covid e no Covid sia al San Giovanni Battista che a Spoleto e allo stesso tempo continuano anche le attività ambulatoriali. A Spoleto ci sono sei medici che hanno sotto la propria responsabilità, h24, trentadue posti letto Covid”. Il rischio, secondo il Cimo, è quello di non riuscire più a offrire al cittadino il servizio di eccellente qualità che finora è stato garantito e che al momento si continua a garantire con sforzi sovrumani. Tra i primari da rimpiazzare, quelli della cardiologia di Foligno e Spoleto, dell’anestesia-rianimazione di Foligno e Spoleto, della ginecologia di Foligno e della pediatria di Orvieto. A Perugia manca il primario della gastroenterologia, a Terni di cardiochirurgia, cardiologia, anestesia-rianimazione e ortopedia, solo per fare qualche esempio. “Ci aspetta un inverno difficile tra le pressanti richieste di posti letto aggiuntivi e la necessità di mantenere prestazioni elettive e urgenti dei malati ad alta intensità di cura, Covid positivi e Covid negativi, come nei reparti di cardiochirurgia, chirurgia toracica e vascolare. E non vogliamo neppure pensare come si potrà garantire l’apertura del nuovo ospedale da campo”, evidenzia Cenci. Il Cimo fa appello alla politica affinché si proceda con una riorganizzazione del personale. “Al direttore generale, Claudio Dario che più volte ha evidenziato il ruolo fondamentale dei medici e dei sanitari in generale nella gestione di questa pandemia - conclude Cenci - rivolgiamo l’invito di passare dalle parole ai fatti e di rimettere mano al piano sanitario regionale individuando, senza timori, i presidi che dovranno restare aperti e quelli che dovranno chiudere. Di certo così non si potrà andare avanti per molto”.

