Covid, l'appello di nonna Luisa, 109 anni: "Vaccinatevi e ascoltate i medici"

04 gennaio 2021 a

a

a

Luisa Zappitelli è pronta a vaccinarsi contro il Covid. Lo farà "appena me lo permetteranno". Lei è la nonnina di Città di Castello, 109 anni, la donna più anziana dell'Umbria. E' stata l'agenzia Ansa a intervistarla. "Nei medici ho sempre avuto fiducia - ha dichiarato - ho sempre seguito tutto quello che i dottori mi hanno detto di fare ed ho sempre preso tutte le medicine". Insomma fiducia piena a differenza dei negazionisti e dei No Vax. E l'invito a vaccinarsi: "Bisogna farlo contro questo brutto virus". Intanto lei trascorre le giornate chiusa in casa per cercare di essere il più possibile prudente, nonostante le pesi molto visto che era sempre circondata da molte persone: "Appena potrò uscire andrò subito a cambiare le lenti degli occhiali così potrò leggere meglio".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.