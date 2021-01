Covid in Umbria, 54 nuovi contagiati e cinque morti in un giorno: in crescita il tasso di positività e i ricoveri

AleAnt 04 gennaio 2021 a

Altri 54 nuovi positivi in 24 ore e cinque morti, Sono 542 i tamponi effettuati nell'ultimo giorno monitorato. E' quanto emerge dal bollettino giornaliero della Regione Umbria aggiornato alle 11,32 del 4 gennaio. Toccano quota 636 i decessi, a fronte di 75 nuovi guariti (24.980 in totale). Scendono di 26 gli attualmente positivi (3.878). Il tasso di positivi rispetto ai tamponi effettuati è al 9,96%. In risalita rispetto al giorno precedente, quando era al 7.8%. Da specificare che per i dati odierni si tratta dei campioni raccolti domenica, quando si monitorano quasi esclusivamente i casi sintomatici. Due i ricoveri complessivi in più (318 in totale), all'interno di questo dato calano di quattro (44) le terapie intensive occupate. Sono 111 le persone in più in isolamento (5425).

