Perugia, raddoppiano le multe anti Covid: 16 verbali in un giorno su 282 persone controllate

Ale. Ant. 04 gennaio 2021

a

a

Sono 282 le persone controllate nella giornata del 3 gennaio nella provincia di Perugia. Sedici le sanzioni elevate per violazioni alle norme anti Covid. Sono stati 58 i negozi in cui sono stati effettuati sopralluoghi, con zero multe. Si tratta dei dati forniti dalla Prefettura di Perugia nel consueto bollettino giornaliero. Il tasso di sanzioni rispetto alle persone controllate è del 5.67% nell'ultimo giorno preso in considerazione. Il giorno precedente (339 persone controllate, nove sanzioni) era al 2,6%.. Il tasso è più che raddoppiato. I dati si riferiscono alle attività di tutte le forze dell'ordine. su suolo provinciale. Le violazioni prevedono multe da 400 a tremila euro, con sconto del 30% se pagate entro cinque giorni dal verbale.

