Perugia, spacciatore arrestato con 20 dosi di eroina addosso. Multa Covid perché è senza mascherina

04 gennaio 2021 a

La polizia ha arrestato un nigeriano di 26 anni, spacciatore, che camminava senza mascherina. L'uomo è finito in manette ed è stato sanzionato per violazione alla normativa anti Covid. L'uomo è stato fermato per un controllo perché era senza dispositivo di protezione. Gli agenti gli hanno trovato addosso un involucro di cellophane con all’interno polvere bianca del peso di cinque grammi. Alle analisi della polizia scientifica è risultata eroina, utile per confezionare 20 dosi. L’uomo, con dei precedenti in materia di spaccio di stupefacenti, è stato arrestato e multato di 400 euro per inottemperanza alle disposizioni anti-Covid. Oltre all'eroina sono stati sequestrati anche due cellulari

