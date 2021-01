Covid, è morto monsignor Giovanni Battista Tiacci: è il terzo sacerdote in meno di due mesi

04 gennaio 2021 a

a

a

Il Covid continua a mietere vittime. A Perugia sono morti tre sacerdoti per Covid in meno di due mesi. La terza vittima è monsignor Giovanni Battista Tiacci, 85 anni. L’arcivescovo di Perugia, Gualtiero Bassetti si è raccolto in preghiera e ha espresso il profondo cordoglio alla famiglia del prete morto.

Morto per Covid al Fontenuovo don Leonello, il prete dei migranti. Il ricordo di monsignor Sciurpa

Il cardinale lo ricorda come "riferimento sicuro per tante anime, per tante persone, per tante istituzioni. Don Giovanni lascia un vuoto improvviso, grande, che ci fa stringere gli uni agli altri in uno smarrimento condiviso, in questo nostro tempo così segnato dal male che purtroppo, fra le tante vittime, oggi annovera anche il suo nome".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.