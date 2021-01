Porano, anziana ringrazia i carabinieri che le portano a casa dei giornali da leggere

04 gennaio 2021 a

E’ scesa in strada e ha chiesto ai carabinieri di darle una mano perché in casa non aveva più nulla da leggere. Si tratta di un’anziana che abita da sola ed è assistita da una badante. Il fatto è accaduto sabato 2 gennaio a Porano, nell’Orvietano. I militari dell’Arma non si sono persi d’animo e hanno deciso di aiutare nonna Vera. Così sono tornati in caserma e hanno tre copie delle riviste dell’Arma: “Il Carabiniere”, “Fiamme d’argento” e “Natura”. Poi le hanno consegnate all’anziana che ha ringraziato commossa: “Come siete belli cocchi, tanti auguri di nuovo e grazie per tutto quello che fate”. Gesti che scaldano il cuore.

