Covid in Umbria, 1.250 vaccinati in 4 giorni: con questo ritmo 7 anni per coprire la popolazione

Sono 1.250 i vaccinati in Umbria alle ore oo.59 del 3 gennaio. Il dato è fornito dal Ministero della Salute. Si tratta del 25,2% delle 4960 dosi consegnate. Il cuore verde è decimo nella classifica delle regioni Anche se la percentuale scende al 21,3% considerando le nuove direttive Aifa per ricavare sei dosi e non più cinque da ogni singola fiala: con questo criterio le dosi complessive arrivate in Umbria sono 5.850. Dal 31 dicembre al 3 gennaio - quattro giorni di somministrazione - sono state effettuate in media 312,5 vaccinazioni al giorno. Andando avanti di questo passo in un anno saranno vaccinati 114.062,5 umbri. Questo vuol dire che per vaccinare tutti gli 882 mila corregionali ci vorranno oltre sette anni. Il piano vaccinale è pronto ma si attende l'ar3rivo di medici e infermieri dalla struttura commissariale centrale per comopletare i 30 team vaccinali previsti. E' vero che al momento sono state rispettate e anzi superate le previsioni fissate da Palazzo Donini: "1.170 dosi da somministrare entro il 3 gennaio" aveva detto l'ex commissario Covid Antonio Onnis. In Umbria asl 3 gennaio sono stati vaccinati 1.223 operatori socio sanitari, 10 soggetti a rischio del personale non sanitario e 17 ospiti di Rsa.

