Umbria, farmacisti e medici di famiglia chiedono di essere vaccinati: "Subito anche noi"

Anche i medici di famiglia e i farmacisti vanno inseriti nella prima fase del piano vaccinale della Regione al pari degli altri operatori sanitari. La richiesta arriva direttamente dall’Ordine professionale e dalla categoria di rappresentanza. Il presidente dell’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Perugia, Graziano Conti, ha già inviato una lettera ufficiale alla Regione in relazione alla comunicazione dell’ex commissario Onnis che dava priorità nella vaccinazione agli operatori delle Aziende sanitarie (dipendenti, convenzionati e in formazione), al personale di ditte esterne che a vario titolo opera nelle strutture aziendali, a quello delle associazioni di volontariato che svolgono servizi di trasporto, agli ospiti e operatori delle strutture residenziali per anziani.

Dello stesso tenore la richiesta di Augusto Luciani, presidente di Federfarma Umbria. “I farmacisti sono stati in prima linea e continuano ad esserlo tuttora, la vaccinazione anti Covid-19 di questa importante categoria della sanità territoriale, rivelatasi preziosa componente per il contenimento della pandemia grazie anche ad iniziative di successo come quella dello screening effettuato tramite test sierologici gratuiti a studenti e familiari, è doverosa”.



