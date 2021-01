Terni, riapertura di via Campofregoso chiusa per i danni del maltempo dopo l'Epifania

I lavori sono proseguiti anche di domenica. In programma, in vari step, anche il raficimento della carreggiata e dei marciapiedi

Sono proseguiti anche domenica 3 gennaio 2020 i lavori per sistemare via Campofregoso, a Terni, dopo i danni provocati lunedì 28 dicembre 2020 dal maltempo. La riapertura di una parte della via interdetta al traffico, salvo imprevisti, è per il il 7 gennaio 2021.

L'obiettivo è la messa in sicurezza delle aree interessate per automobilisti e pedoni. Sono stati abbattuti alcuni pini pericolosi. “E' bene sottolineare – spiega l'assessore comunale al verde pubblico, Benedetta Salvati - che non si tratta di una mera per quanto importante rimozione di una situazione di pericolo che comunque espone l'amministrazione di fronte a responsabilità anche di tipo penale, ma questo intervento si inserisce all'interno di un progetto generale di riqualificazione dell'area che prevede il rifacimento delle fasce di carreggiata interessate dai rigonfiamenti del manto prodotti dalle radice, il rifacimento di tutti i marciapiedi, andando così a rimuovere ogni tipo di situazione che non garantisce più la sicurezza di automobilisti, motociclisti e pedoni. Contestualmente verranno ricostituiti i riquadri che permetteranno di rimettere a dimora nuove alberature in luogo di quelle abbattute in linea con quanto previsto sempre nell'ambito del progetto Terni verde 2018 - 2023. In continuità è stato già appaltato il lavoro di riqualificazione di tutto il giardino di via Campofregoso in modo tale da restituire decoro e sicurezza per l'intera area e verrà realizzato il tratto di ciclabile mancante tra l'incrocio con via dell'Argine e la rotonda di via Gramsci. Proseguiamo quindi il percorso iniziato su via Lungonera”.

A proposito di piante pericolose, sabato 2 gennaio, all'ora di pranzo, il consigliere comunale di Terni Civica, Michele Rossi, ha segnalato un pino pericolante in via Borsi: i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente.

