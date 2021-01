Terni, è morto Renato Diamanti, ex direttore della Cassa di Risparmio. Funerali nella chiesa di San Salvatore

Lascia tre figli. L'ultimo saluto alle 11 di lunedì 4 gennaio 2020

Dolore e cordoglio a Terni, in particolare nel mondo bancario, per la morte di Renato Diamanti, venuto a mancare a 96 anni nella giornata di sabato 2 gennaio 2021.

Diamanti aveva ricoperto il ruolo di direttore generale della Cassa di Risparmio di Terni e Narni per oltre un trentennio, fino alla fine degli anni ’80, quando aveva lasciato l’incarico per raggiunti limiti d’età. Era ancora socio della Fondazione Carit, che lo ha ricordato con un manifesto affisso in città.

Diamanti ha lasciato tre figli - Annamaria, Bianca Maria e Marco - che ne hanno annunciato il decesso. I funerali dell’ex dirigente di banca si svolgeranno alle 11 di lunedì 4 gennaio 2021 nella chiesa di San Salvatore, a corso del Popolo, a Terni.

