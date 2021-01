Covid in Umbria, altri 202 nuovi positivi e tre morti. Solo 88 guariti, cresce la curva dei contagiati

03 gennaio 2021 a

Altri tre morti e 202 nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Umbria. Sono i dati che emergono dal bollettino del 3 gennaio 2021. I tamponi effettuati nell'ultimo giorno monitorato sono 2.562 (509.101 in totale). Il tasso di positività scende al 7,8% (era oltre il 17 il giorno precedente, quando però c'erano solo positivi sintomatici), cresce tuttavia la quota degli attualmente positivi: sono 3.904, aumento di 111 unità in un giorno solo. La curva torna a aumentare. Questo perché la quota dei nuovi guariti è pari a 88 (24.9o5 in tutto). i casi complessivi dall'inizio della pandemia sono 29.440. I deceduti sono 631. Stabili i ricoveri: calano di uno (316) quelli ordinari, crescono di una unità le terapie intensive (48). Salgono a 3.588 (+112) le persone in isolamento contumaciale.

