Perugia, scale mobili via Pellini: per l'apertura manca solo la risposta del ministero dei Trasporti

03 gennaio 2021

A Perugia fiato sospeso per le risposte del ministero dei Trasporti sull’esito del collaudo delle scale mobili di via Pellini. La Kone, azienda che ha eseguito i lavori, ha preparato un documento inviato all’ufficio del ministero addetto al collaudo e dopo la risposta si programmerà la data di apertura dell’impianto. Ancora l’amministrazione non si sbilancia sulla inaugurazione. La riqualificazione del percorso meccanizzato che collega il centro storico a via Pellini è tra le grandi opere che la città attende e che, a causa del Covid, hanno avuto tempi di realizzazioni più lunghi. Quattordici mesi di lavori. Il 2021 comunque si presenta come un anno risolutivo per i cantieri. Oltre alle scale mobili, entro i primi sei mesi dell’anno dovrebbero giungere al termine anche i lavori di restauro in corso del Teatro del Pavone e della biblioteca multimediale degli Arconi. Tempi più lunghi, invece, per il compimento dell’auditorium di San Francesco al Prato.

