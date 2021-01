Fisco, in arrivo in Umbria oltre 170.000 cartelle esattoriali

03 gennaio 2021 a

Finita la pace fiscale per gli umbri a debito con l’Erario. La sospensione delle cartelle esattoriali non è infatti stata inserita tra le mille proroghe del decreto di fine anno, pertanto l’Agenzia di riscossione è pronta a far recapitare anche agli umbri le 170.000 cartelle, aggiornate allo scorso mese di ottobre, che erano state sospese.

Fisco: Gelmini, 'Gualtieri fermi invio cartelle'

A quelle della Riscossione si aggiungono poi le notifiche che l’Agenzia delle Entrate inizierà a inviare. A livello nazionale si parla di 34 milioni di cartelle esattoriali e altri 16 delle Entrate per un totale di 50 milioni di atti.

