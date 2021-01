Perugia, overdose di droga in via Settevalli: 37enne trasportato in ospedale in gravi condizioni

Ale. Ant. 02 gennaio 2021 a

a

a

Overdose in via Settevalli, a Perugia, nella notte tra il 1 e il 2 gennaio. Un uomo di 37 anni è stato trovato privo di sensi sulle scale di un condominio. E' stato uno dei residenti a chiamare il 118: il soggetto è stato trasportato d'urgenza al Santa Maria della Misericordia, dove è ricoverato in gravi condizioni. Non sarebbe in pericolo di vita. Sono stati riscontrati i segni dell'assunzione di stupefacenti, fanno sapere i carabinieri, intervenuti insieme ai sanitari. Le condizioni del 37enne sono costantemente monitorate dai medici dell'ospedale di Perugia. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della procura della Repubblica, ad opera del pm Gemma Miliani.

