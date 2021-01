Covid in Umbria, riapertura delle scuole a rischio. Assessore alla Sanità Coletto contrario, i dubbi dei presidi

Ale. Ant. 03 gennaio 2021 a

La riapertura delle scuole superiori è a rischio in Umbria. L’assessorato regione alla Sanità è “contrario”, con le attuali condizioni, al rientro in classe. Il titolare del dicastero, Luca Coletto - contagiato e dimesso ieri dall’ospedale - entra nel merito.

“Bisogna scegliere se salvare vite o riaprire le scuole”, afferma Coletto, “la situazione è delicatissima, non in Umbria ma in tutta Italia. Un errore rischia di far saltare il banco”. Intanto è stato varato il piano di rimodulazione dei bus: saranno 172 in più con una la dad al 75% (nuova ipotesi formulata dalla Regione) e 98 con la dad al 50%. Quasi otto milioni il costo aggiuntivo. Sono gli stessi presidi umbri a sollevare subbi sul protocollo sanitario, il sistema dei trasporti e i dati sui contagi.



