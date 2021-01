Terni: auto incendiata e completamente distrutta, due donne scappano appena in tempo

Le occupanti della macchina - una Nissan Juke - hanno chiamato i soccorsi appena visto il fumo e si sono messe in salvo prima che l'incendio divampasse

Se la sono vista brutta, due donne ternane che, nel pomeriggio di sabato 2 gennaio 2021, hanno fatto appena in tempo ad abbandonare la loro auto prima che la stessa venisse completamente distrutta da un incendio.

E’ successo a Terni, nel primo pomeriggio, in strada Santa Filomena. Non appena visto il fumo, le due donne sono scese dalla macchina – una Nissan Juke – ed hanno chiamato i vigili del fuoco, arrivati sul posto in pochi minuti. I soccorritori hanno avuto ragione delle fiamme in breve tempo ma la vettura è finita praticamente incenerita. Illese per fortuna, anche se impaurite, le due occupanti del mezzo.

