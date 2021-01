Covid, assembramenti all'afropub di Fontivegge a Perugia la notte di Capodanno. Arriva la polizia e la gente scappa

02 gennaio 2021 a

a

a

Assembramenti all'afropub di Fontivegge nella notte dell'ultimo dell'anno. Le pattuglia della polizia di Stato e della polizia locale nelle ultime ore dell'anno erano in servizio per verificare possibili assembramenti presso locali commerciali e di pubblico spettacolo: quando sono arrivati alla stazione hanno notato circa una ventina di persone all’interno di un locale “pub” usualmente luogo di ritrovo di giovani di etnia africana. Questi ultimi, viste in lontananza le auto della polizia, sono riusciti a dileguarsi velocemente. La divisione polizia amministrativa sociale e dell’Immigrazione della questura di Perugia, con la collaborazione dell’ufficio licenze del Comune di Perugia, sta eseguendo approfonditi accertamenti finalizzati a procedere nei confronti dei titolari dell’esercizio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.