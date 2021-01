Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi sabato 2 gennaio 2021

02 gennaio 2021 a

a

a

Million Day puntualissimo: anche nella giornata di oggi, sabato 2 gennaio, è in programma l'estrazione del concorso gestito da Lottomatica. Indovinare la cinquina significa iniziare l'anno con un milione di euro in più sul conto corrente. Una somma in grado di cambiare la vita della maggior parte degli italiani.

Questa la combinazione vincente estratta oggi 2 gennaio: 6 - 11 - 20 - 30 - 46

Il concorso di Lottomatica è un appuntamento quotidiano. Come già sottolineato, indovinare la cinquina consente di vincere un milione di euro, il quattro invece ne vale mille, il tre una vincita da cinquanta, mentre azzeccare due numeri consente di intascare altrettanti euro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.