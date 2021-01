Covid in Umbria, 50 nuovi positivi su 283 tamponi e tre morti. Crescono i ricoveri e le terapie intensive

02 gennaio 2021 a

a

a

Cinquanta nuovi positivi in Umbria nelle ultime 24 ore su soli 283 tamponi effettuati il primo dell'anno. E' il dato del bollettino della Regione aggiornato alle ore 10,42 del 2 gennaio. Il tasso di positivi sui test effettuati arriva al 17,6%. Dati in linea con i giorni di festa, quando i tamponi si effettuano quasi esclusivamente a chi si presenta in ospedale con sintomi o chiede l'intervento della continuità assistenziale. Il giorno prima si erano registrati 228 nuovi contagi su 2.615 tamponi. Sono tre i decessi in più (628 in totale). Diminuiscono di 11 gli attualmente positivi (3.793), Tocca quota 58 il numero dei guariti (24.817). Il dato che preoccupa è l'aumento dei ricoveri: +17 in 234 ore. Siamo a 317 in totale. Cresce di una unità anche l'occupazione delle terapie intensive (47).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.