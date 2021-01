Covid in Umbria, individuato caso di variante inglese. Altri due campioni sospetti

Alessandro Antonini 02 gennaio 2021 a

a

a

“E’ stato individuato il primo possibile caso di variante inglese in Umbria”.

Lo conferma il neo commissario Covid, Massimo D’Angelo. Si tratta di uno dei contagi di rientro dal Regno unito individuati dal dipartimento di igiene e prevenzione e subito isolati. Erano tre in tutto.

La prima valutazione effettuata nei laboratori di analisi “risulta compatibile con la variante inglese del Covid”, spiegano D’Angelo e il neo direttore generale dell’Usl 1, Gilberto Gentili.

Per questo il tampone dal laboratorio di Città di Castello è stato inviato nei giorni scorsi al ministero della Salute.

Ora, come spiega il responsabile del dipartimento di prevenzione della stessa azienda sanitaria, Giorgio Miscetti, si attende solo la conferma dell’Istituto superiore di sanità, a cui è stato recapitato il campione.

Il dottor Igino Moffa, tra i responsabili del tracciamento nella provincia di Perugia, riferisce che si tratta di una “possibilità” concreta.

L’indagine epidemiologica ha riguardato anche i contatti della donna. Si tratta di una trentenne arrivata in aereo a Sant’Egidio - prima delle restrizioni e lo stop dei voli - per andare a trovare i genitori nella Media Valle del Tevere. Attualmente la contagiata è in isolamento “risponde alle terapie”, fanno sapere i sanitari. Non c’è differenza clinica tra il Covid tipizzato nella prima fase e quello inglese, ma il caso avrebbe alcune delle caratteristiche del Covid mutato. In primis un grado di trasmissibilità superiore del 70%. Ma gli esperti sono convinti che il vaccino già in distribuzione sia efficace anche per la variante del Covid riscontrata in Gran Bretagna.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.