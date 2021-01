Gubbio, la Festa dei Ceri a rischio

02 gennaio 2021 a

“Se la curva pandemica non cala, se restano in vigore le misure anticovid come il distanziamento e l’uso delle mascherine e se, come sembra, la campagna di vaccinazione non avrà ancora raggiunto livelli importanti anche per quest’anno pensare alla Festa dei Ceri diventa difficile”. Il sindaco di Gubbio, Stirati in una intervista all'edizione cartacea del Corriere dell'Umbria in edicola sabato 2 gennaio 2021 parla in torni preoccupati del prossimo appuntamento del 15 maggio. Annuncia pura tavoli di confronto con tutti i soggetti coinvolti per trovare una linea di condotta comune. Naturalmente la notizia è di quelle destinate a far discutere la città.

