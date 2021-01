Omicidio di Bastia Umbra, resta in carcere il quarto indagato

01 gennaio 2021 a

Resta in carcere il quarto indagato per l’omicidio di Ferragosto, avvenuto appunto il 15 agosto 2020 a Bastia Umbra. Valentino George Neculai, estradato dalla Germania ai primi di dicembre, si trova ancora nel carcere di Bolzano perché il tribunale del Riesame non ha accolto la revoca della misura come chiesto dal suo legale, avvocato Francesco Cinque. Il giovane rumeno è in attesa di essere trasferito al carcere di Capanne. Insieme ad altri tre giovani è accusato di aver preso parte alla rissa finita con la morte del 24enne spoletino, Filippo Limini. La questione è particolarmente di attualità nelle due comunità di Bastia Umbra e Spoleto.

