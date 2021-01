Terni, giovane trovato morto sul divano di casa a Montecastrilli

01 gennaio 2021 a

Un ternano di 26 anni ha perso la vita nella tarda mattinata del primo giorno del 2021 nella sua abitazione di Montecastrilli.

Secondo i primi accertamenti, l'allarme sarebbe stato lanciato dalla sua fidanzata e da alcuni amici, dopo aver cercato inutilmente di rianimarlo. Il giovane sarebbe spirato mentre era sul divano della sala, senza che prima avesse lamentato malori particolari. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che, a loro volta, hanno tentato di salvarlo, ma purtroppo non c'è stato più nulla da fare.

Sempre a quanto trapelato nell'immediatezza, in casa non c'erano i genitori, che avrebbero trascorso l'ultimo dell'anno da alcuni parenti. I carabinieri del comando stazione di Montecastrilli, insieme ai colleghi del Nor e del nucleo investigativo di Amelia, hanno avviato le indagini, coordinati dal pm di turno. Il decesso sembrerebbe provocato da cause naturali, ma con ogni probabilità il magistrato disporrà l'esame autoptico.

