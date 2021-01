Screening Covid in Umbria nelle farmacie: 747 positivi su 15.761 test effettuati dal 3 novembre 

01 gennaio 2021 a

E 'di 747 test positvi , sui 15.761 tamponi effettuati , dal 3 novembre al 31 dicembre, il bilancio dello screening Covid 19 promosso da Regione Umbria e Federfarma Umbria e finalizzato alla ricerca degli anticorpi anti Sars-Cov-2 tramite test sierologici rapidi gratuiti effettuati nelle oltre 100 farmacie umbre aderenti. La campagna era dedicata a studenti fino a 19 anni e familiari, particolarmente importante nell'ottica di rete sanitaria territoriale per la gestione e il contenimento della pandemia.

“Le farmacie - commentano i presidenti di Federfarma Umbria , Augusto Luciani, di Federfarma Perugia , Silvia Pagliacci e di Federfarma Terni , Maurizio Bettelli - si confermano dei presidi fondamentali a disposizione del cittadino. Come ribadito in più di una circostanza, siamo anche ad effettuare i test sierologici rapidi a tutti i cittadini ”. Anche per il Direttore Salute della Regione Umbria, Claudio Dario , "farmacisti e farmacie Hanno svolto e continuano a svolgere un lavoro encomiabile nel perdurare dell'emergenza coronavirus, contribuendo a aumentare di gran lunga la Disponibilità di servizi per il cittadino”.

Per Poter effettuare il test di , che si svolge previo appuntamento da prendere con la farmacia, è necessaria al momento la prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. L'elenco delle farmacie aderenti allo screening è consultabile all'indirizzo web www.umbria.federfarma. esso.

