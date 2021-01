Covid, sono 228 i nuovi positivi in Umbria, un morto nelle ultime 24 ore: tornano a salire le terapie intensive

01 gennaio 2021 a

a

a

Sono 228 i nuovi positivi in Umbria nelle ultime 24 ore, dato aggiornato alle 11,41 del 1 gennaio 2021. E' il dato su 2.615 tamponi effettuati nello stesso lasso di tempo. Il tasso di positività è dell'8,7%. Un morto in più (625 in totale), calano di tre unità i ricoverati Covid nel complesso (300), aumentano di due le terapie intensive (46). Salgono ancora, di 27 unità, gli attualmente positivi, che si attestano a 3804. Duecento i guariti in un giorno solo. Sono 81 i soggetti posti in isolamento nelle ultime 24 ore (5.84 in totale) segno che per due terzi dei nuovi positivi non sono stati ancora identificati e raggiunti i contatti stretti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.