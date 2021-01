Eurojackpot, l'estrazione dei numeri vincenti di oggi venerdì 1 gennaio 2021

01 gennaio 2021 a

Nel giorno di Capodanno appuntamento con l’estrazione Eurojackpot. Oggi 1 gennaio 2021 caccia alla fortuna. Il jackpot raggiunge la somma di 56 milioni di euro. Eurojackpot è il primo gioco europeo al quale partecipano ben 18 Paesi e con un primo premio sempre milionario. Sono Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia.

L'estrazione dei numeri vincenti avverrà in serata e come sempre il Corriere la seguirà in diretta e aggiornerà questa stessa pagina.

Combinazione vincente: (in aggiornamento)

Euronumeri:

Eurojackpot offre 12 categorie di vincita, dal 5+2 al 2+1, in base ai numeri agli euronumeri che hai centrato con la tua giocata.

