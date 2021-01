Perugia, sparano con la pistola in strada a Capodanno e poi calci e pugni ai poliziotti: due arresti. C'è anche l'assembramento

01 gennaio 2021 a

Sparano in strada con la pistola per festeggiare il nuovo anno, interviene la polizia scatta l'aggressione contro gli agenti. C'è anche l'assembramento. Due italiani sono finiti in arresto in un quartiere di Perugia. La segnalazione al 113 è scattata poco dopo la mezzanotte: quando sono arrivate le volanti non c'era più nessuno ma i poliziotti hanno ritrovato a terra i bossoli e la relativa scatola di confezionamento. Gli agenti dopo i primi accertamenti sono riuscirti a scoprire l’abitazione dello “sparatore”. Raggiunta la casa i poliziotti hanno identificato un siciliano di 30 anni e un ventenne di origini campane. Dentro c'erano anche altri soggetti. Alla richiesta di un documento il 30enne, che si è poi appurato essere l’esecutore degli spari, oltre a negare le proprie responsabilità ha iniziato ad inveire contro gli operatori. Le altre persone nell'appartamento hanno fatto altrettanto. Poi il 20enne ha cominciato a sbracciare contro gli agenti fino ad aggredirli con pugni e calci. E stato bloccato, non senza difficoltà. Subito dopo il siciliano ha ammesso di aver sparato e ha consegnato agli agenti la pistola “replica”, una scacciacani, perfettamente identica alla versione reale. I due sono stati arrestati per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e hanno ottenuto i domiciliari. In sede di giudizio i due arrestati verranno valutati anche per eventuali responsabilità inerenti alle inosservanze a normative anti Covid-19 come il divieto di partecipare ad assembramenti.

