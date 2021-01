Controlli di Capodanno a Città di Castello, fa uno scherzo ai carabinieri: denunciato

01 gennaio 2021 a

I carabinieri della Compagnia di Città di Castello, anche nella nottata di fine anno hanno presidiato il territorio con numerosi servizi a Città di Castello, Trestina, Umbertide e San Giustino. Oltre ad alcuni interventi per schiamazzi, sono state denunciate in stato di libertà due persone. Nel primo caso i carabinieri della stazione di Trestina hanno deferito per procurato allarme un 37enne tifernate che nella serata del 31 dicembre 2020, dopo aver preso il telefono cellulare di un amico aveva chiamato il 112 di Perugia, riferendo di essere vittima di una violenza e interrompendo immediatamente la conversazione. Rintracciato in Città di Castello tramite tracciamento della cella, i militari hanno individuato l’utenza utilizzata e dopo aver effettuato gli accertamenti hanno appurato che si è trattato di uno scherzo. Nel secondo caso i carabinieri della stazione di Città di Castello hanno denunciato un altro 37enne, pizzicato alla guida con un tasso alcolico tre volte superiore al consentito. L'uomo invece di fermarsi a un posto di blocco in viale Europa si è dato alla fuga, inseguito e raggiunto è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica e resistenza a pubblico ufficiale. Sono scattati anche ritiro della patente di guida, sanzione amministrativa per non aver ottemperato all’alt e per violazione alla normativa Covid.

