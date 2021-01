Capodanno a Terni, controlli dei carabinieri. In giro di notte ubriaco: multato

I ternani hanno rispettato le restrizioni imposte dal Dpcm e dall'ordinanza del sindaco. Solo qualche segnalazione di esplosione di petardi ed un'unica sanzione comminata dall'Arma

E' stato un Capodanno 2021 tranquillo, quello che si è vissuto a Terni e provincia, dove i controlli messi in atto dei carabinieri del comando provinciale hanno fatto registrare un sostanziale rispetto sia delle restrizioni previste dall'ultimo Dpcm governativo, sia riguardo all'ordinanza del sindaco, Leonardo Latini, che vietava petardi e fuochi artificiali esplosivi. Una sola multa è stata comminata, in particolare nei confronti di un uomo che, alle 3 di notte, è stato trovato a vagare completamente ubriaco da una delle pattuglie in servizio. E' stato prima soccorso, poi le è stata elevata la sanzione per l'inosservanza delle limitazioni e per prevenire la diffusione del contagio.

Situazione quindi serena in tutta la provincia, solo alcuni interventi, sebbene di minimo rilievo, sono stati effettuati a Terni città. Verso le 20 del 31 al numero di pronto Intervento 112 è stata infatti segnalata la presenza di un gruppo di ragazzi che esplodevano petardi nei pressi di via Manassei, via Carrara, piazza San Pietro ma la pattuglia, giunta sul posto, malgrado i vari passaggi lungo le vie segnalate ed in quelle limitrofe, non ha riscontrato quanto lamentato.

Di nuovo, nei pressi di via Magenta mezz’ora più tardi; o ancora verso le 21 un cittadino ha chiamato per segnalare una forte esplosione in via Piemonte, talmente forte da “far cadere l'orologio dal muro di casa e far tremare i vetri delle finestre”.

