Umbria, lieve scossa di terremoto nella notte di Capodanno: magnitudo 2.5, epicentro a Preci

Lieve scossa di terremoto nella prima notte del 2021 in Umbria. I sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, hanno registrato il sisma di magnitudo 2.5 alle ore 3.48. L'epicentro è stato individuato a due chilometri dal comune di Preci, in provincia di Perugia, ad una profondità di dieci chilometri. Pochissimi i cittadini che hanno avvertito la scossa. Situazione diversa in Sicilia, a Ragalna, in provincia di Catania, dove la notte di San Silvestro è stata caratterizzata da un vero e proprio sciame sismico. La scossa più forte è stata registrata alle ore 22.54 del 31 dicembre ed è stata di magnitudo 3.8. Altri terremoti hanno poi superato il 3. Terremoto anche a Pavullo del Frignano in provincia di Modena (2.6). Sono state registrate scosse anche in altre zone del Paese, ma di identità minore.

