Tommaso Bori, record di fake news: al capogruppo Pd della Regione Umbria il premio dell'anno Fraido

31 dicembre 2020 a

a

a

Fake news prodotte e distribuite a raffica. Con questa motivazione è stato assegnato a Tommaso Bori, capogruppo del Pd in Regione Umbria e candidato segretario dem, il premio "persona dell'anno" del gruppo satirico "Fraido, l'Umbria che fa notizia", presente sui social a partire da Fb. Il super premio 2020 targato Fraido è stato assegnato a Bori "per il contributo incessante alla satira politica assurto a tratti a concorrenza sleale, per la sua (inde)fessa opera di creazione di false notizie e per la loro diffusione continua". Per questo la redazione di Fraido "lo nomina caporedattore per un giorno".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.