Umbria, Paciano saluta il nuovo anno con il suono delle campane

A Paciano sarà il suono festoso delle campane a sottolineare il passaggio dal vecchio al nuovo anno. Allo scoccare della mezzanotte di giovedì 31 dicembre in punto, risuoneranno le campane della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, per un congedo collettivo da questo difficile e complicato 2020 e per accogliere, con una sorta di rito propiziatorio, il 2021. Un’iniziativa carica di significato, la cui idea è partita da alcune cittadine e ha trovato subito la condivisione di tante persone e l’appoggio della parrocchia guidata da don Augusto Martelli e dell’amministrazione comunale. L’idea infatti è nata nella chat whatsapp autogestita degli abitanti di Paciano. Una piazza virtuale dove ci si scambia messaggi e si commentano i fatti più rilevanti della comunità. Un Capodanno sicuramente originale al Trasimeno.

