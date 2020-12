Covid in Umbria, altri 300 contagi e sei morti in 24 ore. Attuali positivi in crescita da otto giorni e più ricoveri

31 dicembre 2020 a

Altri 300 nuovi positivi, sei morti e 223 guariti in Umbria in un giorno: è quanto riporta il bollettino della Regione aggiornato alle 13,09 del 32 dicembre 2020. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 3638. Il tasso di contagio rispetto al numero dei test effettuati è dell'8,24%, in discesa rispetto all'11% del giorno precedente. Salgono invece gli attualmente positivi: altri 71 in un giorno solo (quello prima erano a +138), con la quota complessiva giunta 3.777. La curva è in risalita per l'ottavo giorno consecutivo. I morti raggiungono quota 624. Crescono ancora i ricoveri: sono 303 (+3 rispetto al giorno prima), di cui 44 in terapia intensiva (invariato). Salgono a 3.474 (+68) i soggetti in isolamento contumaciale

