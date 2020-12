Giano dell'Umbria, schianto tra auto: quattro feriti

30 dicembre 2020 a

a

a

Incidente stradale nel pomeriggio mercoledì 30 dicembre sulla strada regionale 316 tra Bastardo e e Montecchio nel territorio di Giano dell’Umbria. Due le auto che sono rimaste coinvolte nel violento impatto, quattro le persone che hanno riportato ferite nell’incidente, tre di loro sono rimaste incastrate all’interno delle vetture. E’ stato necessario quindi l’intervento dei vigili del fuoco per liberarle dalle lamiere, sul posto è arrivata una squadra dal distaccamento di Todi. A soccorrere i feriti il personale del 118. Sono quindi intervenuti i carabinieri per eseguire i rilievi del caso e per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Disagi anche alla circolazione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.