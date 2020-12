Covid in Umbria, collaudato l'ospedale da campo della Regione: servirà come pronto soccorso

Alessandro Antonini 31 dicembre 2020 a

a

a

Il collaudo è concluso e l’ospedale da campo della Regione, allestito al Santa Maria della Misericordia di Perugia, dalla prossima settimana potrà ospitare i primi pazienti. Potrà essere utilizzato come pronto soccorso e in particolare come “osservazione breve intensiva”: l’obiettivo è alleggerire il reparto di emergenza e urgenza dei casi Covid. Sperando che non serva per la temuta terza ondata. Ieri l’ospedale dell’Esercito contava 17 pazienti. I numeri dei ricoveri sono tornati a crescere. L’ospedale da campo di Palazzo Donini, per cui sono stati stanziati tre milioni di euro da Bankitalia, è stato visitato ieri dalla governatrice della regione, Donatella Tesei, e dal commissario dell’ospedale, Marcello Giannico. Duemila metri di struttura, più grande rispetto a quello dell’esercito allestito nella stessa area. Si tratta di 38 posti letto di cui 12 in terapia intensiva, 16 di sub intensiva/infettivologia, 10 posti letto degenze ordinarie. Per le rianimazioni si è scelto la soluzione container mobili. Le degenze se necessario possono arrivare a 48. Per tenerlo in funzione al massimo della dotazione servono 80 tra medici e infermieri.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.